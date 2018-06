CNH, Iveco Bus consegna 900 autobus in Brasile allo stato di Minas Gerais

editato in: da

(Teleborsa) – Gli autobus sono destinati al trasporto di studenti delle scuole pubbliche e sono dotati di un sistema con sedile mobile, il Mobile Armchair Device, progettato per passeggeri con mobilità ridotta. Iveco BUs ha già iniziato la consegna dei 900 autobus, appartenenti alle gamme prodotto CityClass, WayClass, SoulClass e SeniorClass. Si tratta di una delle consegne più rilevanti al mondo di scuolabus accessibili anche a studenti con disabilità.

Iveco Bus, un Brand di CNH Industrial N.V., è stato lanciato nell’area sudamericana nel 2014 e offre una gamma completa di veicoli completi e telai progettati per le specifiche esigenze locali. Il dispositivo per l’accessibilità è stato presentato in Brasile nel 2016: l’apparecchiatura consente a uno speciale sedile mobile di posizionarsi all’esterno del veicolo, permettendo ai passeggeri con disabilità di salire e scendere a bordo di questo sedile.

Gli autobus forniti allo stato di Minas Gerais verranno utilizzati in ambienti urbani e rurali e sono progettati per garantire comodità e sicurezza a tutti gli studenti a bordo, oltre che per fornire una rete di trasporti di qualità al sistema educativo statale.