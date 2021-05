CNH Industrial vincitrice ai Manufacturing Leadership Awards 2021

editato in: da

(Teleborsa) – CNH Industrial N.V. ha ricevuto un premio Manufacturing Leadership Award 2021 per l’eccezionale risultato conseguito nella categoria “Artificial Intelligence and Advanced Analytics Leadership”. I premi, assegnati da una giuria di esperti, sono stati consegnati in occasione della cerimonia di gala Manufacturing Leadership Awards USA del 19 maggio 2021. È il secondo anno consecutivo che CNH Industrial ottiene questo riconoscimento. I premi, conferiti dal Manufacturing Leadership Council, una divisione della National Association of Manufacturers, la maggiore associazione confindustriale degli Stati Uniti, vengono assegnati alle aziende e ai singoli leader impegnati a plasmare il futuro della produzione manifatturiera globale.

Il progetto vincente, denominato Dolphins – spiega una nota – è il frutto della collaborazione tra CNH Industrial, l’Università degli Studi di Torino e RADA (azienda di soluzioni IT con sede a Torino). Lanciato nel 2019 presso lo stabilimento di produzione di veicoli commerciali IVECO di Brescia, Dolphins è un software che utilizza il Machine Learning (ML) e l’analisi dei cosiddetti Big Data ai fini di una manutenzione predittiva reale all’interno del processo di produzione. L’obiettivo della manutenzione predittiva reale è prevedere in anticipo i guasti alle macchine, permettendo così di attuare una manutenzione correttiva preventiva. Inoltre, operando come una sorta di “gemello digitale” del macchinario reale, Dolphins offre anche funzionalità di virtual sensoring e cybersecurity.

Il progetto Dolphins rappresenta una soluzione progettuale a basso costo attualmente integrata e adottata presso lo stabilimento IVECO di Brescia, dove ha già generato notevoli risparmi in termini di tempi e costi, in quanto la manutenzione delle macchine viene eseguita solo quando necessario, con conseguente aumento dei tempi di operatività, maggiore sicurezza degli operatori e maggiore produttività.

Utilizzando i Big Data preesistenti dello stabilimento, il Dipartimento di Chimica dell’Università di Torino ha eseguito un’analisi multivariata dettagliata delle condizioni della linea di produzione, i cui risultati sono stati visualizzati su un pannello virtuale per l’operatore messo a punto da RADA. Dolphins fornisce ai tecnici della manutenzione informazioni in grado di prevedere con precisione, con diverse ore di anticipo, i potenziali problemi che potrebbero causare interruzioni nella linea di produzione, consentendo così di effettuare interventi di manutenzione predittiva o preventiva. I risultati parlano da soli: nello stabilimento di Brescia Dolphins ha dimostrato di poter prevedere i guasti con un livello di affidabilità del 90% alcune ore prima che gli eventi si verifichino. Inoltre, ha previsto correttamente il 100% dei tempi di fermo macchina.

Questo riconoscimento premia CNH Industrial come gruppo all’avanguardia nell’Industria 4.0 in quanto mira a ottimizzare i suoi processi di produzione e a rivoluzionare la natura del lavoro industriale. Il progetto Dolphins segna un altro passo significativo verso il raggiungimento di uno degli obiettivi chiave dell’azienda: la digitalizzazione e l’implementazione di progetti basati sui dati nel processo produttivo.