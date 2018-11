CNH Industrial, utile netto +285%. Atteso risultato 2018 in parte alta guidance

editato in: da

(Teleborsa) – Volano i profitti di CNH Industrial nel terzo trimestre. Il periodo si è chiuso con un utile netto di 231 milioni di dollari, o 0,16 dollari per azione, in crescita del 285% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il dato include un provento ante imposte di 30 milioni di dollari (23 milioni di dollari al netto delle imposte) derivante dal riversare a conto economico in circa 4,5 anni l’impatto positivo di 527 milioni di dollari relativo alla modifica di un piano healthcare a seguito del giudizio favorevole emesso dalla Corte Suprema degli Stati Uniti.

L’utile netto adjusted è invece pari a 222 milioni di dollari, comunque in deciso miglioramento rispetto ai 151 milioni messi a bilancio l’anno precedente.

L’Ebit adjusted si attesta a 321 milioni di dollari e segna un incremento del 24% mentre l’Ebitda adjusted è aumentata del 13% a 591 milioni di dollari.

Confermati gli obiettivi del 2018 che indicano ricavi netti a circa 28 miliardi di dollari e un risultato diluito per azione adjusted tra 0,67 e 0,71 dollari per azione. Alla luce dei risultati del terzo trimestre del 2018, le attese sono ora al limite superiore dell’intervallo, fa sapere il colosso dei mezzi da lavoro.