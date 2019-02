CNH Industrial trova una soluzione intelligente per evitare viaggi senza carico

editato in: da

(Teleborsa) – Il programma World Class Logistics (WCL) di CNH Industrial sta apportando un cambiamento positivo a metodi di lavoro consolidati, il tutto a beneficio dell’ambiente. L’iniziativa WCL implementa una serie di strategie volte a migliorare i flussi logistici interni ed esterni oltre a trovare soluzioni per ridurre al minimo il consumo di energia e il packaging: questa volta l’obiettivo era l’eliminazione delle corse a vuoto dei camion, processo giudicato non sostenibile dall’azienda.

I rimorchi a due piani consegnavano le cabine dei trattori costruite in Francia allo stabilimento di New Holland Agriculture a Basildon, in Gran Bretagna, per le operazioni di assemblaggio, quindi tornavano indietro vuoti perché il piano superiore di questi rimorchi era fisso e i trattori finiti erano troppo alti per poter essere trasportati.

In collaborazione con il partner specializzato nel trasporto di trattori, l’azienda olandese De Rooy, il team logistico di CNH Industrial ha fatto ricorso alle proprie vaste esperienze progettistiche per trovare una soluzione ingegnosa: un nuovo rimorchio a due piani con un piano superiore pieghevole che consente il trasporto di tre trattori completi. Dal punto di vista ambientale l’impatto è stato enorme: 9.700 viaggi a vuoto in meno con conseguente risparmio di 1.950 tonnellate di CO2 in un arco di tempo di otto anni.