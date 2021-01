CNH Industrial: STEYR, New Holland Agriculture, Case e FPT il Good Design Award 2020

editato in: da

(Teleborsa) – I marchi agricoli di CNH Industrial N.V., STEYR e New Holland Agriculture, assieme al marchio globale di macchine movimento terra CASE e al marchio globale di motopropulsori FPT Industrial sono stati premiati con il prestigioso Good Design Award 2020. Conferito dal Chicago Athenaeum: Museum of Architecture and Design e dall’European Centre for Architecture, Art, Design and Urban Studies, “questo premio è un riconoscimento nei confronti di quei prodotti e concept dei quattro marchi che sono stati giudicati esempi eccezionali nei rispettivi settori”, afferma CNH in una nota.

Al fine di celebrare i design industriali, grafici e di prodotti più innovativi e all’avanguardia di tutto il mondo, i criteri di selezione si basano sull’estetica migliore in termini di progettazione innovativa, nuove tecnologie, forma, materiali, costruzione, concetto, funzione, utilità, efficienza energetica e attenzione all’ambiente.

La giuria, composta da professionisti del design, specialisti leader di settore, giornalisti e critici di design, ha selezionato i seguenti prodotti da un numero record di candidature provenienti da 48 paesi: il trattore STEYR Konzept, la BigBaler 1290 High Density di New Holland, il concept della terna elettrica “Progetto Zeus” di CASE e il concept del motore Cursor X di FPT Industrial.