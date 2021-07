CNH Industrial, stabilimento FPT Industrial di Bourbon-Lancy ottiene la certificazione Gold Level

editato in: da

(Teleborsa) – Lo stabilimento di produzione di motori FPT Industrial di Bourbon-Lancy, in Francia, ha ottenuto la certificazione Gold Level nell’ambito del programma World Class Manufacturing (WCM). Bourbon-Lancy diventa così il terzo stabilimento CNH Industrial, dopo quelli IVECO di Madrid e Valladolid in Spagna, ad acquisire tale status.

Lo stabilimento è specializzato nella fabbricazione della gamma di motori Cursor, che consta di ben 77 varianti tecniche e oltre 5.700 opzioni diverse. Forte di una capacità di produzione di circa 80.000 motori all’anno, il sito impiega quasi 1.200 dipendenti. Lo stabilimento di Bourbon-Lancy è considerato un centro di eccellenza per i motori diesel e a gas naturale, e produce una gamma di motori concepiti su misura per soddisfare gli specifici requisiti di una serie di applicazioni, dai veicoli per il trasporto stradale e off-road, agli impieghi nel settore marittimo e della generazione di potenza.



Il sito di Bourbon-Lancy è noto nella regione per il suo impegno a favore della sostenibilità. Oltre a produrre i motori a gas naturale di maggior successo sul mercato, lo stabilimento ha anche avviato una serie di progetti tesi a minimizzare l’impatto ecologico delle proprie attività industriali e a tutelare la biodiversità dell’ambiente circostante.

Il World Class Manufacturing è uno dei più prestigiosi standard del settore manifatturiero globale per la gestione integrata degli stabilimenti e dei processi di produzione. Consiste in un sistema strutturato in pilastri, basato sul miglioramento continuo e progettato per eliminare sprechi e perdite dal processo produttivo attraverso l’identificazione di obiettivi quali zero infortuni, zero difetti, zero rotture e zero sprechi. Per certificare i miglioramenti ottenuti, il sistema prevede una serie di audit periodici indipendenti su tutti i pilastri del WCM. L’esito dei controlli determina l’assegnazione di un punteggio e tre livelli di certificazione: Bronzo, Argento e Oro. L’audit WCM effettuato a Bourbon-Lancy ha evidenziato progressi ed elevati livelli di compliance in svariate aree, dalla produzione alla gestione manageriale, inclusi Cost Deployment e Autonomous Maintenance Workplace Organization, che hanno aperto la strada al conseguimento della certificazione di livello Gold.