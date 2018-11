CNH Industrial si impegna nel sociale con gli “Impact Day&#...

editato in: da

(Teleborsa) – CNH Industrial, per otto volte Industry Leader nel settore Machinery and Electrical Equipment negli indici Dow Jones Sustainability (DJSI) World e Europe, conferma il proprio impegno a favore della sostenibilità.

Grazie al suo programma “Impact Day”, lanciato in Nord America, i dipendenti svolgono attività di volontariato nelle comunità dove lavorano e vivono, rafforzando così il legame tra l’Azienda e le associazioni di volontariato locali.

Dal 2017 ad oggi, le giornate dedicate al volontariato nell’ambito del programma “Impact Day” sono state 75: un impegno che ha permesso ai dipendenti di donare tempo e risorse preziose per le comunità locali. I team di dipendenti sono liberi di scegliere a quale associazione offrire il proprio contributo, tra le decine di diverse organizzazioni di volontariato sia locali sia nazionali.

Per far un esempio, il video Behind the Wheel racconta la storia dei volontari di Case IH, un brand di CNH Industrial, impegnati presso la fattoria urbana gestita dall’associazione Hunger Task Force nella città di Franklin, nel Wisconsin. L’associazione, nata nel 1974, è un vero e proprio banco alimentare gratuito, che sostiene una rete di 70 dispensari alimentari, mense dei poveri e centri di accoglienza per senzatetto. Tutto quello che viene prodotto e raccolto nella fattoria urbana viene consegnato ai partner della rete del banco alimentare.