CNH Industrial sceglie l’Italia per la produzione di motolivellatrici

(Teleborsa) – CNH Industrial N.V. intende effettuare uno spostamento della produzione della sua linea prodotto di motolivellatrici all’interno del proprio portafoglio dei siti produttivi movimento terra. In particolare ha in programma di chiudere lo stabilimento di produzione di

motolivellatrici di Berlino, in Germania, e trasferire la produzione al suo stabilimento di Lecce, in Italia.

Lo stabilimento di Berlino ha attualmente un organico di 89 persone. Le attività commerciali e di supporto commerciale per i mercati tedeschi, austriaci e svizzeri delle macchine movimento terra continueranno. Il programma prevede che le attività di sviluppo prodotto e produzione ora in corso nello stabilimento di Berlino cessino a fine marzo 2016.