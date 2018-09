editato in: da

(Teleborsa) – CNH Industrial promuove la mobilità sostenibile confermando per il quarto anno consecutivo la sua presenza come Main Sponsor nel “campionato di ciclabilità urbana” promosso da Legambiente, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente.

L’obiettivo è quello di promuovere la diffusione in Italia del Bike to Work e Bike to School. La manifestazione, arrivata all’ottava edizione, è organizzata insieme a VeloLove ed Euromobility e rientra tra le iniziative della Settimana Europea della Mobilità (16-22 settembre).

Nelle sedi italiane di CNH Industrial sono stati allestiti appositi check-point per monitorare i passaggi di tutti coloro che oggi hanno scelto la bicicletta per recarsi a lavoro.

Quest’anno hanno aderito all’iniziativa gli stabilimenti di Brescia (dove vengono prodotti veicoli commerciali medi), Bolzano e Vittorio Veneto (mezzi per la difesa e la protezione civile), Jesi e San Matteo (trattori), Modena (componenti per macchine agricole), Piacenza (veicoli cava cantiere), Pregnana Milanese (motori marini), San Mauro (macchine per le costruzioni), Suzzara (veicoli commerciali leggeri) e Torino (palazzine uffici e stabilimento motori e cambi). I comprensori di Foggia (motori) e Lecce (macchine per le costruzioni), difficilmente raggiungibili in bicicletta, hanno aderito alla manifestazione promuovendo l’uso dei trasporti pubblici e del car-pooling.

In totale, sono stati circa 1400 i dipendenti che hanno partecipato all’evento, quasi 200 in più rispetto al 2017.