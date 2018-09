CNH Industrial prepara una emissione obbligazionaria in euro

editato in: da

(Teleborsa) – Emissione obbligazionaria in Euro in vista per CNH Industrial, subordinatamente alle condizioni di mercato. Sarà effettuata da CNH Industrial Finance Europe S.A., società interamente controllata da CNH Industrial N.V., nell’ambito del programma di Euro Medium Term Notes garantito da CNH Industrial N.V..

I termini finali dell’emissione saranno definiti al momento del pricing in base alle condizioni di mercato. In caso di emissione, CNH Industrial Finance Europe S.A. richiederà la quotazione dei titoli nonché l’ammissione alle contrattazioni presso il mercato regolamentato irlandese (Irish Stock Exchange); la stessa intende utilizzare i proventi netti dell’emissione obbligazionaria per le generali esigenze aziendali.

Positivo il titolo a Piazza Affari: +0,99%.