CNH Industrial, Muhlhauser ottimista per il 2019 conferma gli obiettivi

editato in: da

(Teleborsa) – “Rimaniamo cautamente ottimisti, nonostante la situazione macroeconomica che vede tensioni economiche ancora non risolte. Confermiamo di essere in linea con la nostra traiettoria di crescita in termini di profitti e pertanto riconfermiamo gli obiettivi per quest’anno: ricavi di vendita netti a circa 28 miliardi di dollari, in lieve aumento rispetto al 2018; risultato diluito per azione in crescita anno su anno tra il 5 e il 10%; indebitamento netto industriale verso l’azzeramento”.

Così il CEO di CNH Industrial, Hubertus Mühlhäuser, durante la call con gli analisti sui risultati del primo trimestre 2019 che hanno evidenziato un utile netto adjusted record di 248 milioni di dollari ed un EPS adjusted di 0,18 dollari in crescita del 29% rispetto al primo trimestre del 2018.

“Abbiamo lanciato 24 nuovi modelli e aggiornamenti di prodotto nel corso del trimestre, in linea con i nostri piani, incluso il nuovo IVECO Daily Model Year 2019 – ha continuato il CEO – . Con l’introduzione di questo modello, siamo vicini all’obiettivo di avere un parco circolante di oltre 20.000 veicoli commerciali connessi“.

Mühlhäuser ha annunciato inoltre la presentazione dello Strategic Business Plan “al nostro Capital Markets Day”, il 3 settembre al New York Stock Exchange, NY.