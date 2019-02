CNH Industrial, l’utile 2018 vola a 1,1 miliardi e il dividendo sale del 30%

editato in: da

(Teleborsa) – Importanti risultati per CNH Industrial che chiude l’esercizio 2018 con un utile netto adjusted di 1.117 milioni di dollari, quasi raddoppiato rispetto ai 651 milioni del 2017. Parallelamente, il risultato diluito per azione adjusted è salito del 74% a 0,80 dollari dagli 0,46 dollari dell’anno prima.



A livello operativo, i ricavi consolidati del 2018 sono aumentati del 7,2% a 29,7 miliardi dai 27,7 miliardi dell’anno precedente, con una solida crescita in tutti i segmenti. Più in dettaglio, le Macchine per l’Agricoltura hanno registrato ricavi di vendita netti in crescita del 9%, le Macchine per le Costruzioni in aumento del 19%, i Veicoli Commerciali in aumento del 4% e Powertrain in aumento del 5%.

L’EBIT adjusted è aumentato di circa il 40% a 1.585 milioni di dollari, con un margine del 5,7% (in crescita di 1,3 punti percentuali). L’EBITDA adjusted è pari a 2.671 milioni di dollari, con un margine del 9,6% (in crescita di 1,1 punti percentuali).

L’indebitamento netto industriale al 31 dicembre 2018 è pari a 0,6 miliardi di dollari, una riduzione di un terzo rispetto al 31 dicembre 2017.

Outlook molto positivo: per il 2019 sono indicati ricavi per 28 miliardi di dollari ed un EPS adjusted tra 0,84 e 0,88 dollari in crescita tra il 5% e il 10%. L’indebitamento netto industriale è atteso tra 0,4 e 0,2 miliardi di dollari

Il Consiglio di Amministrazione intende proporre un dividendo di 0,18 euro per azione ordinaria, pari a circa 244 milioni di euro (circa 278 milioni di dollari), un aumento di circa il 30% rispetto al 2017.

A gennaio, CNH ha avviato un percorso di valutazione strategica dei suoi business, compresa la determinazione di obiettivi per ciascuno di essi, che culminerà nella presentazione di un nuovo Piano Industriale Strategico durante un Capital Markets Day da programmare nel corso del 2019.