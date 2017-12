(Teleborsa) – CNH Industrial ha nominato Leandro Lecheta quale Chief Operating Officer (COO) per la regione NAFTA.

Lecheta, si legge in una nota, assume con effetto immediato la responsabilità per la regione NAFTA detenuta ad interim dal Chief Executive Officer di CNH Industrial Richard Tobin a seguito del ritiro per pensionamento di Brad Crews, precedente COO NAFTA, avvenuto nell’ ottobre 2017.