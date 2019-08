CNH Industrial Kepler conferma “buy” in attesa del Capital Markets Day

editato in: da

(Teleborsa) – Gli analisti di Kepler Cheuvreux confermano il giudizio “buy” sul titolo CNH Industrial mentre guardano al Capital Markets Day.

L’evento, in calendario il prossimo 3 settembre, sarà l’occasione per il gruppo industriale italo-statunitense di presentare lo “Strategic Business Plan” come anticipato dal CEO Hubertus Mühlhäuser, lo scorso maggio, durante la call con gli analisti sui risultati del primo trimestre 2019. Nel periodo l’utile netto adjusted ha registrato un record di 248 milioni di dollari ed un EPS adjusted di 0,18 dollari in crescita del 29% rispetto al primo trimestre del 2018.

Il titolo si sta muovendo in frazionale ribasso dello 0,43% in linea con l’andamento debole del resto del listino milanese.

L’andamento del leader globale nel settore dei capital goods nella settimana, rispetto al FTSE MIB, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.

Lo scenario tecnico del produttore di macchine movimento terra mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 8,262 Euro con area di resistenza individuata a quota 8,45. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 8,19.