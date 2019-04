CNH Industrial, IVECO presenta il nuovo Daily “connesso e sostenibile”

editato in: da

(Teleborsa) – Connettività, sistemi avanzati di sicurezza e sostenibilità. Definito, dal President Veicoli Commerciali e Speciali CNH Industrial, Gerrit Marx “una vera rivoluzione in termini di connettività”, il Nuovo Daily segna un cambio di prospettiva in casa IVECO.

Svelata oggi al CNH Industrial Village di Torino, la nuova evoluzione del veicolo commerciale leggero IVECO presenta caratteristiche innovative in tutte le principali aree.

“Vi sono importanti novità per quanto riguarda la sicurezza sia attiva che passiva. Stiamo, infatti, implementando sempre più algoritmi adattivi per migliorare il lavoro sia dei nostri clienti che dei guidatori”, sottolinea Marx.

Per la sua realizzazione sono state investite più di 900.000 ore di sviluppo ingegneristico, condotti 800 test virtuali e reali, realizzati 200 prototipi e percorsi oltre 3,5 milioni di chilometri in prove di durata e affidabilità. In totale l’Azienda ha investito circa 200 milioni di euro.

Realizzato nello stabilimento di Suzzara (Mantova) – che ne ha prodotti circa 67.000 nel 2018 – e nello stabilimento spagnolo di Valladolid – che ne ha fabbricati circa 25.000 portando il totale della produzione in Europa a 92.000 unità per lo scorso anno – il Nuovo Daily presenta un’alta attenzione a sostenibilità e consumi con fino al 10% di risparmio di carburante nelle missioni urbane. Anche per il nuovo modello è presente la versione Daily Natural Power, compatibile con il biometano, carburante rinnovabile ottenuto da biomasse agricole e dalla frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU), con riduzione dei livelli di emissione di CO2 fino al 95%.

Quali sono le caratteristiche di questo nuovo modello?

“Il nuovo Daily IVECO è una vera rivoluzione in termini di connettività. Quello che stiamo facendo è muovere una grande mole di dati nel nostro cloud e attivare nuovi servizi e nuovi prodotti, è una nuova area di innovazione. Altre aree di innovazione riguardano la sicurezza sia attiva che passiva. Stiamo, infatti, implementando sempre più algoritmi adattivi per migliorare il lavoro sia dei nostri clienti che dei guidatori”.

Che evoluzione ha avuto il segmento dei veicoli leggeri in IVECO?

“Il segmento dei veicoli leggeri, nel mercato, è guidato da numerosi mega trends, e l’evoluzione dei consumi, grazie allo sviluppo dell’ecommerce e del Last Mile Delivery, ha determinato una grande crescita di questo settore da cui stiamo ottenendo ottimi profitti, così come dal segmento di veicoli più pesanti, dove proponiamo soluzioni su misura per i nostri clienti. Siamo posizionati lungo tutto lo spettro dei veicoli commerciali leggeri, e riusciamo a beneficiarne ampiamente”.

Qual è il ruolo dell’Italia e di IVECO nell’evoluzione di questo segmento?

“L’Italia è la casa di IVECO. È il luogo dal quale veniamo e dove abbiamo la nostra sede. Il segmento dei veicoli leggeri è prodotto a Suzzara e a Vailladolid in Spagna, questi sono i posti dove siamo e dove intendiamo rimanere; di recente lo stabilimento di Vailladolid ha raggiunto gli standard più alti al mondo per la manifattura, ed anche Suzzara è in quella direzione. Siamo qui per restare e vincere non solo nel settore dei veicoli leggeri, ma in tutta la nostra gamma leggera, media e pesante, dagli autobus agli ATV, e l’italia è la nostra casa”.