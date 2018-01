CNH Industrial, Iveco Defence ottiene commesse da Germania e Romania

(Teleborsa) – Iveco Defence Vehicles, marchio di CNH Industrial per i veicoli per la difesa e la protezione civile, ha annunciato due contratti firmati a dicembre 2017.

Il primo, spiega la società in una nota, riguarda una “considerevole commessa” da parte di BwFuhrpark Service per una nuova flotta di automezzi militari medi 4×4 multiuso per l’Esercito tedesco. L’ordine prevede la consegna di 280 automezzi Eurocargo entro il 2018.

Un ulteriore contratto è stato sottoscritto con il Ministero della Difesa romeno, che ha commissionato un ordine di 173 veicoli militari logistici, da consegnarsi entro il 2018.

Nessun accenno al valore finanziario delle commesse.