CNH Industrial: IVECO consegna 145 bus in Repubblica Ceca

(Teleborsa) – Iveco Bus, produttore globale di autobus e bus gran turismo e brand di CNH Industrial ha consegnato 145 nuovi autobus Crossway Low Entry Line ad Arriva Stredni Cechy per l’impiego nella regione di Pilsen nella Repubblica Ceca.

Rinomati a livello internazionale per la loro versatilità ed efficienza, gli autobus Crossway Low Entry Line, lunghi 10,8 metri, sono interamente progettati secondo criteri ergonomici e possono ospitare 37 passeggeri seduti e 39 in piedi. Il pianale ribassato nella parte anteriore del veicolo e l’ampia porta d’ingresso (1,2 metri) assicurano un’accessibilità eccellente che accelera il flusso dei passeggeri.

Gli autobus Crossway Low Entry Line soddisfano tutti i requisiti di legge per i passeggeri disabili essendo dotati di una rampa meccanica per facilitare l’accesso alle persone con mobilità ridotta, di dispositivi acustici per i non vedenti e di pulsanti di arresto in Braille.

Altre caratteristiche includono caricabatterie USB, doppi vetri, aria condizionata separata per passeggeri e guidatore e uno spazio dedicato per carrozzine e passeggini. Equipaggiati con un motore Tector 7 da 320 CV prodotto dal marchio gemello FPT Industrial, il brand motoristico globale di CNH Industrial, e trasmissione automatica, questi veicoli garantiscono un’eccellente efficienza dei consumi e un costo