CNH Industrial in vetta al FTSE MIB, si avvicina il Capital Markets Day

(Teleborsa) – Protagonista a Piazza Affari CNH Industrial, che mostra un’ottima performance, con un rialzo del 4,54%, conquistando la vetta del FTSE MIB.

Il mercato guarda al Capital Markets Day. L’evento, in calendario il prossimo 3 settembre, sarà l’occasione per il gruppo industriale italo-statunitense di presentare lo “Strategic Business Plan” come anticipato dal CEO Hubertus Mühlhäuser, lo scorso maggio, durante la call con gli analisti sui risultati del primo trimestre 2019. Nel periodo l’utile netto adjusted ha registrato un record di 248 milioni di dollari ed un EPS adjusted di 0,18 dollari in crescita del 29% rispetto al primo trimestre del 2018.

Se si analizza l’andamento del titolo con il FTSE MIB su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all’indice di riferimento, in termini di forza relativa.

Il quadro di medio periodo del leader globale nel settore dei capital goods ribadisce l’andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 8,985 Euro. Primo supporto individuato a 8,579. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l’alto con target 9,39.