CNH Industrial “in pista” con il Giretto d’Italia per promuovere la mobilità sostenibile

editato in: da

(Teleborsa) – CNH Industrial scende di nuovo “in pista” per il sesto anno consecutivo quale Main Sponsor del “Giretto d’Italia”, un’iniziativa promossa da Legambiente, patrocinata dal Ministero dell’Ambiente ed organizzata insieme a VeloLove ed Euromobility.

L’obiettivo è promuovere la mobilità sostenibile e quindi gli spostamenti casa-lavoro e casa-scuola effettuati in bici o attraverso altri mezzi di micromobilità elettrica, nell’ambito della Settimana Europea della Mobilità (16-22 settembre).

Un appuntamento annuale che arriva a festeggiare la decima edizione in un contesto particolarmente sfidante, poiché le restrizioni conseguenti alla pandemia di COVID-19 hanno, da un lato, accresciuto la sensibilità nei confronti della sostenibilità ambientale, dall’altro ridotto gli spostamenti casa-lavoro per effetto dello smart working.

Proprio per sottolineare questa tendenza e valorizzare le aziende che, come CNH Industrial, hanno adottato su larga scala questa modalità di lavoro Legambiente ha lanciato il “check point virtuale”, monitorando tutti coloro che nelle giornate del 15 e 17 settembre hanno scelto la bicicletta per recarsi a lavoro. Per CNH sono stati coinvolti nell’iniziativa gli stabilimenti di Brescia, Bolzano e Vittorio Veneto, Jesi e San Matteo, Lecce, Modena, Piacenza, Pregnana Milanese, San Mauro, Suzzara e Torino.

“Quest’anno la nostra partecipazione al Giretto d’Italia ci ha visti in prima linea anche attraverso il Lavoro Agile: infatti, i molti colleghi che hanno lavorato da casa il 15 e il 17 settembre hanno contribuito a sottolineare la sostenibilità ambientale di questa iniziativa aziendale”, ha commentato Daniela Ropolo, Head of Sustainable Development Initiatives di CNH, ricordando che l’azienda aveva già avviato da tempo questa modalità un giorno a settimana, coinvolgendo dapprima 5mila e ora 7mila persone.