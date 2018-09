CNH Industrial, FPT dona sistema irrigazione per agricoltura sostenibile

editato in: da

(Teleborsa) – A Nairobi, alla presenza di autorità e istituzioni, si è svolta oggi la cerimonia ufficiale di donazione all’Università di Agricoltura e Tecnologia Jomo Kenyatta di un sistema d’irrigazione sviluppato da FPT Industrial, brand motoristico globale di CNH Industrial, insieme a Idrofoglia.

Questo evento si colloca all’interno di un progetto di formazione a lungo termine, che interesserà 40 studenti dell’ultimo anno di Ingegneria dell’Università keniana, e che vede come partner strategici il Milan Center for Food Law and Policy, Associazione riconosciuta internazionalmente impegnata, attraverso formazione, ricerca ed eventi, nella promozione dei diritti al cibo e all’acqua, e E4Impact, Fondazione per un’alleanza universitaria in grado di formare gli imprenditori di domani.

In questo progetto, FPT Industrial ha messo a disposizione il proprio know-how tecnologico per la realizzazione di un sistema che non solo permette il trasferimento dell’acqua dai fiumi ai canali, ma che consente anche di funzionare come irroratrice.

Sul fronte della sostenibilità, il Gruppo CNH Industrial ha dimostrato e sta dimostrando negli anni “di saper gestire i propri business in maniera responsabile”, sia da un punto di vista ambientale sia sociale – ha commentato Enrico Capellino, Head of Commercial Services CNH Industrial -. Non è un caso se anche quest’anno, per l’ottava volta consecutiva, “siamo stati incoronati Sustainability Leader dagli Indici Dow Jones per la Sostenibilità. La partnership con questa Università è un’ulteriore prova che abbiamo la capacità di saperci adattare a realtà molto diverse tra loro, rispettando le peculiarità di ciascuna, nonché la lungimiranza e il coraggio di affrontare sempre nuove sfide”.