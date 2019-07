CNH Industrial fornirà 250 autobus alla Costa d’Avorio

editato in: da

(Teleborsa) – Abidjan, la capitale economica e la città più popolosa della Costa d’Avorio, ha confermato a CNH Industrial un ulteriore ordine di 250 autobus in aggiunta ai 450 richiesti nel gennaio 2018. Dei 250 autobus IVECO, 200 saranno Crossway Low Entry (LE) e 50 Crealis Natural Power (NP) da 18 metri. Questa consegna fornirà alla Costa d’Avorio le più recenti tecnologie GNC (Gas Naturale Compresso) e BRT (Bus Rapid Transit).

La firma ha avuto luogo alla presenza di Amadou Kone, Ministro dei Trasporti della Costa d’Avorio, Meité Bouaké, Direttore di SOTRA (la società di trasporti di Abidjan) e Sylvain Blaise, Direttore della Divisione autobus globale di CNH Industrial.

La flotta di IVECO BUS, è un investimento importante per la città, con il fine di trasformare la struttura del sistema di trasporto pubblico in una soluzione BRT ad alta capacità. La Costa d’Avorio è anche il primo Paese nel Continente africano a ordinare autobus GNC di alta gamma. Questa scelta privilegia veicoli a basso impatto ambientale, in grado di essere anche una soluzione economicamente vantaggiosa per il Paese, date le sue importanti riserve di gas naturale sia nell’entroterra che off-shore.