CNH Industrial finalizza investimento in Nikola Corporation

(Teleborsa) – CNH Industrial ha finalizzato l’investimento di 250 milioni di dollari in Nikola Corporation, effettuato attraverso il suo segmento di veicoli commerciali IVECO, in seguito al perfezionamento della fusione tra il veicolo di investimento VectoIQ Acquisition Corp e Nikola Corporation, avvenuto il 3 giugno 2020.

Secondo i termini e le condizioni della Fusione, i precedenti azionisti di Nikola hanno ricevuto 1.901 azioni di VectoIQ per ogni azione posseduta di Nikola e sono diventati azionisti di VectoIQ, che a sua volta ha cambiato denominazione in “Nikola Corporation”. Le nuove azioni hanno iniziato a essere negoziate sul Nasdaq il 4 giugno 2020.

IVECO detiene ora 25.661.449 azioni di Nikola Corporation, che corrispondono all’incirca al 7,11% del capitale azionario in circolazione.

Fino al perfezionamento della fusione, l’investimento in Nikola era calcolato utilizzando il metodo di costo in assenza di un fair value facilmente determinabile, ma in seguito alla quotazione , tale investimento sarà rilevato sulla base del Fair Value Through Profit or Loss. CNH esclude ogni variazione di fair value dal calcolo degli indicatori NonGAAP “adjusted” e, in particolare, dal risultato diluito per azione “adjusted”, al fine di migliorare la capacità dei lettori di valutare la performance finanziaria del business. Nei rendiconti finanziari consolidati predisposti secondo gli standard IFRS, le suddette variazioni del fair value saranno rilevate direttamente a patrimonio netto,

senza impatti di conto economico.