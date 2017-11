CNH Industrial emetterà un bond denominato in dollari USA

(Teleborsa) – CNH Industrial ha annunciato oggi l’intenzione di procedere ad una emissione obbligazionaria benchmark denominata in dollari statunitensi, subordinatamente alle condizioni di mercato, per la quale sarà richiesta la quotazione dei titoli presso il New York Stock Exchange.

La società, si legge in una nota, intende utilizzare i proventi netti dell’ emissione obbligazionaria per i fabbisogni legati al capitale circolante e per le generali esigenze aziendali.