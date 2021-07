CNH Industrial, Domenico Nucera nuovo responsabile della Business Unit Bus

editato in: da

(Teleborsa) – CNH Industrial, leader globale nel campo dei capital goods, ha annunciato che Domenico Nucera guiderà la Business Unit Bus a partire dal primo ottobre 2021, subentrando a Sylvain Blaise. L’annuncio odierno segue quelli recenti per il business On-Highway, che, secondo i programmi, inizierà a operare in via autonoma verso l’inizio del 2022.

Nucera vanta circa vent’anni di esperienza nell’industria automotive, con ruoli di crescente responsabilità sui fronti del business e della produzione. Ha lavorato nella funzione Manufacturing di Powertrain e, dirigendo gli stabilimenti Torino Driveline e Torino Motori di FPT Industrial, ed è stato poi promosso al ruolo di Head of Quality and Product Support per Powertrain. È attualmente responsabile della Qualità per Powertrain e Head of Aftermarket Solutions (servizi postvendita) sia per Powertrain sia per Commercial & Specialty Vehicles.



“Vorrei estendere le mie congratulazioni a Domenico per questo incarico – ha commentato Gerrit Marx, CEO designato del nuovo business On-Highway Le sue ampie qualifiche, la sua attenzione al servizio al cliente e la sua perspicacia professionale lo hanno reso in grado di dimostrarsi un manager capace e versatile, che comprende il modo migliore per gestire e conciliare le esigenze dei clienti con quelle di chi lavora negli stabilimenti”.

“Inoltre, voglio ringraziare ancora Sylvain Blaise per l’eccezionale lavoro svolto nel far progredire il nostro business dei bus in un periodo di grandi trasformazioni per il settore del trasporto persone – ha aggiunto – Ho il piacere di confermare che Sylvain continuerà a rappresentare la nostra futura società in Francia, un mercato chiave nel quale siamo presenti da oltre un secolo con un ruolo pionieristico nel trasporto pubblico, dove siamo gli attuali leader di mercato, e nel quale il business On-Highway continua a promuovere una forte presenza industriale e nell’innovazione”.