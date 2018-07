CNH Industrial, contratto con IBM per sviluppo infrastruttura digitale dedicata a processi core business

editato in: da

(Teleborsa) – Tramite il proprio portafoglio prodotti, relativo a 12 brand, CNH Industrial N.V. continua ad essere all’avanguardia in numerosi ambiti tecnologici, offrendo soluzioni ultramoderne nel proprio settore. Con lo stesso spirito innovativo che adotta per tutti i suoi prodotti, la Società ha stipulato con IBM un nuovo contratto pluriennale che vedrà CNH Industrial raggiungere i massimi livelli di efficienza e accrescere la propria concorrenzialità in tutti i processi del core business.

Questa partnership a lungo termine con IBM – spiega la società in una nota – consentirà a CNH Industrial di usufruire della tecnologia di rete Blockchain per il controllo e l’ottimizzazione delle proprie attività globali. Inoltre, accrescerà i livelli di performance e di flessibilità dell’infrastruttura ICT aziendale e la sua capacità di adattarsi alle nuove esigenze del business e a volumi superiori.

Tra i settori direttamente interessati da questo potenziamento figurano la Supply Chain e la gestione scorte del servizio ricambi Parts & Service della società, che sarà in grado di fornire ai clienti prestazioni con livelli di eccellenza superiori. Implementando le funzionalità analitiche avanzate associate all’intelligenza artificiale e alle tecnologie di Machine Learning, CNH accrescerà in misura significativa le proprie capacità di ottimizzazione e innovazione dei processi di produzione, controllo qualità, vendita, assistenza clienti e fornitura di servizi finanziari. In questo modo si otterrà un miglioramento delle attività di manutenzione preventiva, di ispezione e di controllo qualità in loco per i propri prodotti.