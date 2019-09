CNH Industrial, confermata Industry Leader nel Dow Jones Sustainability

editato in: da

(Teleborsa) – CNH Industrial è leader dell’Industry Machinery and Electrical Equipment negli indici Dow Jones Sustainability (DJSI) World e Europe per il nono anno consecutivo. Il DJSI World e il DJSI Europe sono tra i più prestigiosi indici di rating sulla sostenibilità.

L’ammissione a questi indici è riservata esclusivamente alle società giudicate migliori nella gestione del proprio business secondo criteri di responsabilità economica, sociale e ambientale. Quest’anno nel DJSI World sono state invitate a partecipare 86 aziende dell’Industry Machinery and Electrical Equipment e solo 11 sono state ammesse nell’indice, mentre nel DJSI Europe ne sono state invitate 30 e ammesse 6.

CNH Industrial ha conseguito un punteggio di 88/100 nella valutazione 2019, rispetto a una media di 79/100 delle aziende incluse nell’Industry Machinery and Electrical Equipment nei DJSI World e Europe. L’analisi di tutte le società prese in considerazione negli indici è stata condotta da SAM, l’unità di business all’interno di RobecoSAM, specializzata nel fornire dati, punteggi e comparazioni ESG (Environmental, Social and Governance – ambientali, sociali e di governance).

CNH Industrial ha ottenuto i punteggi più alti nelle aree: politiche, sistemi di gestione e performance ambientali (dimensione ambientale), indicatori sociali, diritti umani e sviluppo del capitale umano (dimensione sociale), Codice di Condotta e gestione della catena di fornitura (dimensione economica).

Hubertus Mühlhäuser, Chief Executive Officer di CNH Industrial, ha dichiarato: “Questo risultato è un’ulteriore conferma che siamo sulla strada giusta. La sostenibilità è un denominatore comune della nostra strategia ‘Transform 2 Win’, che abbiamo recentemente annunciato durante il Capital Markets Day, ed è profondamente coerente con il nostro obiettivo strategico finale: powering sustainable transformation, essere la forza motrice di un cambiamento sostenibile“.