CNH Industrial chiude la settimana in rally

(Teleborsa) – Ottima performance per CNH Industrial, che ha chiuso in rialzo del 4,38%, a ridosso dei massimi di giornata.

La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello dell’indice di riferimento. Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa. Tuttavia a fare da assist alle azioni, ma anche al mercato, contribuiscono alcune notizie giunte negli ultimi giorni: dall’esito delle elezioni presidenziali USA, con il nuovo inquilino della Casa Bianca, Biden, che ha già mostrato un’apertura verso il commercio internazionale, alla speranza di un vaccino anti-Covidin tempi rapidi. In ultimo, ma non meno importante, i dati sulle immatricolazioni di veicoli commerciali che hanno segnato un trend in recupero, nel mese di ottobre: +9,6% dopo la drammatica flessione del 36% registrata nel primo semestre del 2020.

La tendenza di breve del leader globale nel settore dei capital goods è in rafforzamento con area di resistenza vista a 8,681, mentre il supporto più immediato si intravede a 8,235. Attesa una continuazione al rialzo verso quota 9,13.

Lo scenario che si prospetta risulta essere fortemente appetibile per coloro che sono altamente orientati a realizzare ingenti guadagni, seppur consapevoli dell’elevato grado di rischio che l’investimento comporta. Confermato l’interesse sul produttore di macchine movimento terra da parte del mercato, con volumi giornalieri a 5.015.724 superiori rispetto a quelli della media mobile a 4.334.839.