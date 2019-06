CNH Industrial celebra la partnership con Team Rubicon nelle Top Stories

editato in: da

(Teleborsa) – CASE Construction Equipment, il marchio globale di macchine movimento terra di CNH Industrial, è attualmente al quarto anno di collaborazione con Team Rubicon, un’organizzazione umanitaria di soccorso con oltre 100.000 volontari – di cui più del 70% sono ex-militari – in grado di mettere in campo squadre di intervento rapido in risposta alle catastrofi naturali negli Stati Uniti e all’estero.

Per mettere in luce l’apporto dei macchinari pesanti di CASE nella ricostruzione delle comunità dopo emergenze quali alluvioni, incendi e uragani, CNH Industrial ha dedicato a questa partnership l’ultima puntata delle Top Stories, disponibile sul sito CNHIndustrial.com.

Quando si verifica una calamità, Team Rubicon effettua una valutazione e individua le aree in cui le persone sono più in difficoltà. In questo modo, ha sostenuto comunità colpite da oltre 350 eventi catastrofici in tutto il mondo dal 2010 in poi. Fondato nel 2010, da piccolo gruppo di ex-militari statunitensi, in risposta al terremoto di Haiti, il Team è cresciuto fino a diventare un’organizzazione importante, con un crescente fabbisogno di risorse specializzate per la fornitura delle quali l’Ong si è rivolta a CASE Construction Equipment. Negli ultimi quattro anni, CASE, insieme ai suoi fornitori, ha coadiuvato questa organizzazione negli Stati Uniti, fornendo macchinari specifici, organizzando corsi di formazione per il personale di Team Rubicon e mettendo a disposizione volontari provenienti dal proprio staff.