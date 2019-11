CNH Industrial: Case IH, New Holland e STEYR “Machine of the Year 2020”

editato in: da

(Teleborsa) – Incetta di riconoscimenti per i brand agricoli globali di CNH Industrial Case IH, New Holland e il marchio premium europeo di trattori STEYR, premiati come “Machine of the Year 2020” nel corso dell’edizione 2019 di Agritechnica, la più importante fiera agricola del mondo attualmente in corso ad Hannover, in Germania.

In particolare, Case IH si è aggiudicata il titolo nella categoria “Hay and Forage” con la sua pressa LB436 HD, premiata per la capacità di creare balle più dense, consentendo così di ridurre i requisiti di movimentazione e i costi di trasporto grazie al suo innovativo sistema di legatura a doppio nodo TwinePro che aumenta la sua resistenza fino al 30% in più.

Il titolo di “Machine of the Year 2020” è stato conferito anche alla pressa BigBaler 1290 High Density di New Holland, in grado di produrre balle con una densità superiore anche del 22% rispetto alle presse per balle quadrate giganti convenzionali, aumentando così in modo significativo l’efficienza del trasporto e della movimentazione delle balle.

Nella categoria “Electronics”, DataConnect ha infine ottenuto il titolo di “Machine of the Year” grazie all‘accordo recentemente stipulato tra Case IH, STEYR, New Holland, CLAAS, John Deere e 365FarmNet, che consente ai clienti n possesso di flotte miste di visualizzare i dati delle proprie macchine su un’unica piattaforma di loro scelta. Tutti i marchi partecipanti si sono così accordati per consentire lo scambio “cloud-to-cloud” dei dati delle macchine (posizione, velocità, livello di carburante, stato operativo) tra le loro rispettive piattaforme telematiche.