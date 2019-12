CNH Industrial, Case IH e New Holland si aggiudicano premi ASABE AE50

editato in: da

(Teleborsa) – Case IH e New Holland Agriculture, due dei principali brand di macchinari agricoli di CNH Industrial, si sono aggiudicati tre prestigiosi premi ASABE AE50 per l’anno 2020. Si tratta di un contest molto rinomato a livello globale, che premia i 50 migliori prodotti innovativi per l’industria alimentare e agricola.

A Case IH è stato riconosciuto il primato per tre innovazioni che aiutano i produttori a risparmiare tempo, ridurre i costi e migliorare la sicurezza operativa complessiva: il trattore serie Magnum AFS Connect che sfrutta le più recenti innovazioni in termini di digitalizzazione e agricoltura di precisione: la seminatrice front-fold 2160 Early Riser split-row premiata per il sistema della ruota esterna che accresce la produttività operativa; la seminatrice pneumatica Precision Air serie 5 con sistema di compensazione in curva che contribuisce a migliorare i raccolti.

Anche la New Holland ha visto tre delle sue innovazioni premiate tra le prime 50: il bracciolo SideWinder Ultra completamente personalizzabile che mette a disposizione tutti i comandi chiave del trattore; il sistema di gestione della velocità di avanzamento GSM II (Ground Speed Management II), disponibile sulle gamme di trattori medi T5 e T6, che riduce consumi di carburante e migliora l’efficienza; la seminatrice pneumatica della Serie P, che si avvale di un sistema automatico di livellamento e agitazione per le versioni equipaggiate con il serbatoio ausiliario, in grado di massimizzare la produttività.