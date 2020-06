CNH Industrial, CASE Construction Equipment consegna 125 mezzi in Angola

editato in: da

(Teleborsa) – Il brand globale di macchine per le costruzioni di CNH Industrial, CASE Construction Equipment, ha fatto registrare una delle più importanti forniture per l’anno 2020 con l’ordinativo di 125 macchine da parte del Ministero dei Trasporti dell’Angola.

Nel corso della pandemia globale di COVID-19, il settore delle costruzioni ha iniziato a intravedere dei segnali di ripresa nel momento in cui i governi dei paesi con la curva dei contagi in flessione sono entrati nelle rispettive “fasi due”, consentendo una parziale ripartenza del settore. Questo andamento si è riflesso positivamente sul business delle macchine per le costruzioni di CNHI Industrial, con le recenti forniture a clienti in Australia, Cina, Russia e nel sud-est asiatico.

Frutto di una gara d’appalto vinta da Redondo y García, partner chiave di CASE nel paese africano, la commessa comprende un assortimento di terne, escavatori cingolati, apripista e motolivellatrici. L’assistenza postvendita connessa a questa fornitura è garantita da Ivecar SA, concessionario locale di CASE. Nonostante il rallentamento logistico dovuto al COVID-19, la consegna è stata portata a termine con successo.