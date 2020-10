CNH Industrial Capital LLC, completata offerta bond da 500 milioni di dollari

editato in: da

(Teleborsa) – CNH Industrial ha annunciato oggi che la società interamente controllata CNH Industrial Capital LLC ha completato l’offerta, annunciata in precedenza, di un prestito obbligazionario da 500 milioni di dollari, con cedola al 1,875%, scadenza nel 2026 e prezzo di emissione pari a 99,761%. I proventi netti dell’offerta – si legge in una nota – sono pari a circa 495 milioni di dollari, al netto di commissioni e costi connessi all’offerta.

CNH Industrial Capital LLC intende utilizzare i proventi netti dell’offerta, in aggiunta alla propria liquidità generale, per i fabbisogni legati al capitale circolante e per le generali esigenze aziendali incluso, tra l’altro, l’acquisto di crediti o altri asset nel normale corso delle attività. I proventi netti potrebbero inoltre essere utilizzati per rimborsare, alla scadenza, altro indebitamento di CNH Industrial Capital LLC. I titoli senior unsecured di CNH Industrial Capital LLC pagheranno interessi semestralmente il 15 gennaio ed il 15 luglio di ogni anno a partire dal 15 gennaio 2021 e saranno garantiti da CNH Industrial Capital America LLC e New Holland Credit Company LLC, entrambe interamente controllate da CNH Industrial Capital LLC. I titoli scadranno il 15 gennaio 2026