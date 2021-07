CNH Industrial, cambiamenti al vertice: Moran e Tolbert entrano nel Senior Leadership Team

editato in: da

(Teleborsa) – Scott Moran è stato nominato nel ruolo di Chief CNH Industrial Business System Officer e Kelly Tolbert in quello di Chief Diversity & Inclusion, Sustainability and Transformation Officer. In questi ruoli – spiega CNH Industrial in una nota – Moran e Tolbert entreranno a fare parte del Senior Leadership Team (SLT) della Società, un organismo decisionale operativo di CNH Industrial.

Queste nomine di vertice costituiscono parte della rinnovata enfasi di CNH Industrial sulla centralità del cliente e ne rafforzano l’impegno su Diversità e Inclusione e Sostenibilità.

“Sono davvero felice di poter dare il benvenuto a Kelly e Scott, le cui ampie esperienze professionali saranno di enorme valore nel nostro incessante percorso di miglioramento dell’organizzazione e di ricerca dell’eccellenza” – ha dichiarato Scott Wine, Chief Executive Officer, CNH Industrial –.