CNH Industrial, bonus ai dipendenti per i risultati 2019

editato in: da

(Teleborsa) – CNH Industrial ha comunicato alle Organizzazioni Sindacali i valori del bonus che sarà erogato nelle buste paga di febbraio a tutti i dipendenti italiani del Gruppo, in relazione agli obiettivi di efficienza produttiva previsti dal Contratto collettivo specifico di lavoro (Ccsl) di CNH Industrial in Italia.

Come indicato dal Ccsl, i risultati variano a seconda delle performance realizzate da ogni singola unità produttiva così come misurate dal sistema WCM (World Class Manufacturing).

Nel 2019 quasi tutti i siti produttivi di CNH Industrial in Italia coinvolti nel programma WCM hanno raggiunto o superato il livello minimo di recupero dell’efficienza che dà diritto all’erogazione del bonus.

Inoltre, tutti gli stabilimenti che percepiranno il bonus vedranno un aumento del premio rispetto allo scorso anno e anche il personale non appartenente ai siti produttivi riceverà un premio superiore rispetto all’anno scorso. Un risultato possibile anche grazie alle aumentate retribuzioni e alla nuova matrice per il calcolo del bonus previsti dal rinnovato Ccsl, sottoscritto a marzo 2019 e valido per il quadriennio 2019-2022.

In particolare, i dipendenti degli stabilimenti che hanno raggiunto i migliori risultati in termini di recupero dell’efficienza (Brescia Mezzi Speciali, Jesi, San Mauro Torinese, Suzzara, Torino Driveline e Torino Motori) riceveranno importi medi compresi tra 1.172 e 1.452 euro.