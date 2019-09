CNH Industrial, Behind the Wheel: Riflettori puntati sui giovani talenti

editato in: da

(Teleborsa) – La metropoli cinese di Shanghai ha ospitato la 10a edizione dell’annuale Car Design News Awards China, un concorso aperto agli studenti cinesi di design automobilistico e industriale a livello universitario e promosso da Car Design News, la principale testata globale online per la comunità professionale dell’automotive design.

CNH Industrial, leader globale nel campo dei capital goods, ha collaborato con il concorso “Annual Car Design News Awards China” nell’ambito del quale è stato chiesto ai giovani studenti di design di tutta la Cina di provare a immaginare la prossima generazione di macchine agricole.

Il Design Center di CNH Industrial ha presentato una traccia per indirizzare i concorrenti a sviluppare una visione rivoluzionaria di come appariranno e funzioneranno le macchine agricole del futuro. Staccandosi dal modello puramente automotive, agli studenti è stato chiesto di studiare come il design possa aiutare a soddisfare i requisiti del mondo reale, nelle fattispecie i futuri fabbisogni dell’attività agricola.

Nell’ultimo episodio di Behind the Wheel è possibile assistere alla serata della cerimonia di premiazione e ascoltare l’intervento di David Wilkie, Design Director di CNH Industrial, uno dei giudici del concorso. Si possono inoltre vedere i progetti dei finalisti e i giovani studenti che li hanno realizzati mentre discutono delle loro idee, spiegandone la logica e le fonti d’ispirazione.