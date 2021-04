CNH Industrial, assemblea approva bilancio e distribuzione dividendo

editato in: da

(Teleborsa) – L’assemblea degli azionisti di CNH Industrial, società attiva nel campo dei capital goods, ha approvato il bilancio 2020 e la proposta di distribuire un dividendo di 0,11 euro per azione ordinaria (pari complessivi 150 milioni di euro), e ha espresso parere favorevole in merito alla politica di remunerazione.

L’assemblea ha nominato Suzanne Heywood e Scott W. Wine amministratori esecutivi. Howard W. Buffett, Tufan Erginbilgic, Léo W. Houle, John Lanaway, Alessandro Nasi, Lorenzo Simonelli e Vagn Sørensen sono stati nominati amministratori non esecutivi.

Il dividendo sarà posto in pagamento il 5 maggio 2021 con stacco cedola delle azioni ordinarie il 19 aprile 2021 (ex date). La data di legittimazione a percepire il dividendo (dividend record date) sarà il 20 aprile 2021 per le azioni ordinarie negoziate sia presso l’MTA italiano che presso il NYSE negli Stati Uniti.