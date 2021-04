CNH Industrial, annunciate nuove nomine ai vertici

editato in: da

(Teleborsa) – CNH Industrial ha annunciato la nomina di Parag Garg nel ruolo di Chief Digital Officer e di Marc Kermisch nel ruolo di Chief Information Officer per il business Off-Highway. Questi nuovi incarichi fanno seguito alla nomina di Kevin Barr come Chief Human Resources Officer del 19 marzo 2021. In questi ruoli, Garg, Kermisch e Barr entreranno nel Senior Leadership Team (SLT) dell’azienda, un organismo decisionale di CNH Industrial responsabile della supervisione dell’andamento operativo dei segmenti e delle decisioni su determinate scelte operative.

“Sono lieto di dare il benvenuto a Parag, Marc e Kevin, professionisti di grande esperienza nei rispettivi ambiti; con le loro conoscenze in un ampio spettro di settori portano un prezioso contributo in CNH Industrial”, ha dichiarato Scott Wine, CEO di CNH Industrial. “Queste nomine accelereranno il nostro avanzamento verso un’organizzazione che metterà ancora più al centro clienti e concessionari“, ha aggiunto.

Parag Garg arriva in CNH Industrial da T-Mobile US, dove ha lavorato dal 2017 nel ruolo di Vice President Product and Technology. Prima aveva lavorato per aziende quali Amazon, Microsoft e Sears Holdings. Marc Kermisch arriva da OptumRx, una divisione di gestione delle prestazioni farmaceutiche di United Health Group, in cui ha rivestito il ruolo di Senior Vice President e Chief Technology Officer. Kevin Barr è entrato in CNH Industrial a marzo 2021, dopo una carriera di 19 anni in Terex Corporation, in cui ha rivestito il ruolo di Chief Human Resources Officer e Senior Vice President.