CNH Industrial annuncia pricing prestito da 500 milioni dollari

(Teleborsa) – CNH Industrial ha annunciato il pricing per l’emissione del prestito obbligazionario della controllata CNH Industrial Capital LLC dell’ammontare nominale di 500 milioni di dollari, con cedola al 1,875%, scadenza nel 2026 e prezzo di emissione pari a 99,761%.

Il regolamento dell’offerta è atteso per il giorno 6 ottobre 2020, fermo restando il soddisfacimento delle usuali condizioni di

closing.

CNH Industrial Capital LLC intende utilizzare i proventi netti dell’offerta, in aggiunta alla propria liquidità generale, per i fabbisogni legati al capitale circolante e per le generali esigenze aziendali incluso, tra l’altro, l’acquisto di crediti o altri asset nel normale corso delle attività. I proventi netti potrebbero inoltre essere utilizzati per rimborsare, alla scadenza, altro indebitamento di CNH Industrial Capital LLC.

I titoli senior unsecured di CNH Industrial Capital LLC pagheranno interessi semestralmente il 15 gennaio ed il 15 luglio di ogni anno a partire dal 15 gennaio 2021 e saranno garantiti da CNH Industrial Capital America LLC e New Holland Credit Company, LLC, entrambe interamente controllate da CNH Industrial Capital LLC. I titoli scadranno il 15 gennaio 2026.

Citigroup, Barclays, Morgan Stanley e RBC Capital Markets agiscono in qualità di joint book-running managers e rappresentanti degli underwriters dell’offerta, e Deutsche Bank. BBVA, Goldman Sachs e MUFG Securities Americas agiscono in qualità di joint book-running managers dell’offerta.