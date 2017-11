CNH Industrial annuncia il pricing del prestito obbligazionario

(Teleborsa) – CNH Industrial ha annunciato di avere definito il pricing per l’emissione del prestito obbligazionario dell’ammontare nominale pari a 500 milioni di dollari statunitensi, con cedola al 3.850%, scadenza nel 2027 e prezzo di emissione pari al 99.384%.

Il regolamento dell’offerta è atteso per il giorno 14 novembre 2017. CNH Industrial N.V. intende utilizzare i proventi netti dell’ emissione obbligazionaria per i fabbisogni legati al capitale circolante e per le generali esigenze aziendali.

I titoli, che sono senior unsecured, di CNH Industrial N.V. pagheranno interessi semestralmente il 15 maggio ed il 15 novembre di ogni anno a partire dal 15 maggio 2018. I titoli scadranno il 15 novembre 2027.