CNH Industrial annuncia emissione bond da parte di una sua controllata

(Teleborsa) – CNH Industrial, gruppo industriale italo-statunitensi operante nel settore dei capital goods, ha annunciato oggi l’intenzione di procedere ad una emissione obbligazionaria da parte della società interamente controllata CNH Industrial Capital LLC, subordinatamente alle condizioni di mercato.

I titoli saranno garantiti da CNH Industrial Capital America LLC e da New Holland Credit Company, entrambe interamente controllate da CNH Industrial Capital, società che nell’ambito delle attività del Gruppo opera nel mercato Nord Americano.

CNH Industrial Capital intende utilizzare i proventi netti dell’emissione obbligazionaria, in aggiunta alla propria liquidità generale, per i fabbisogni legati al capitale circolante e per le generali esigenze aziendali incluso, tra l’altro, l’acquisto di crediti o altri asset nel normale corso delle attività.