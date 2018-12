CNH Industrial amplia in Etiopia il programma di formazione TechPro

editato in: da

(Teleborsa) – CNH Industrial ha di recente attivato un nuovo corso su mezzi e motori per l’agricoltura presso il Don Bosco Technical Center, la struttura salesiana di Addis Abeba, in Etiopia, già sede del programma tecnico professionale TechPro per i veicoli industriali.

Grazie alla collaborazione di New Holland Agriculture, Brand agricolo globale di CNH Industrial, è stato possibile realizzare un’officina per lo studio teorico e le esercitazioni pratiche interamente dedicata al settore agricolo. New Holland, inoltre, ha fornito un mezzo agricolo per finalità didattiche, per la precisione un trattore modello TT75 4WD, particolarmente adatto per il contesto operativo dell’area.

La cerimonia di apertura ufficiale dei corsi, nel corso della quale è stata inaugurata la nuova officina, si è svolta il 28 novembre e ha visto la partecipazione del concessionario locale, Moenco, anch’esso partner del progetto. In rappresentanza di CNH Industrial erano presenti Yasin Seker, Business Manager per New Holland Agriculture EMEA, e Daniela Ropolo, Sustainability Development Initiatives Manager EMEA & APAC per CNH Industrial.

Lanciato per la prima volta a livello internazionale da CNH Industrial nel 2011, TechPro mira a coinvolgere le comunità locali in programmi di formazione tecnica avanzata rivolta ai giovani, per fornire loro le competenze e gli strumenti necessari a costruirsi un futuro di successo nel settore della meccanica. Al nuovo corso TechPro prenderanno parte 7 studenti dei 40 già attualmente coinvolti nella struttura salesiana: grazie alla combinazione di insegnamento teorico e pratico, questi studenti avranno la possibilità, alla fine dell’anno di lezioni, di svolgere un tirocinio presso le officine locali del Brand coinvolto.