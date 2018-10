CNH Industrial al convegno internazionale delle Macchine e attrezzature per costruzioni

editato in: da

(Teleborsa) – CNH Industrial partecipa al convegno internazionale delle Macchine e attrezzature per le costruzioni puntando i riflettori sulle nuove esigenze del settore. Si è riunito a Roma il Congresso 2018 del Committee for European Construction Equipment (CECE), l’associazione di categoria che riunisce tutti gli attori privati (associazioni nazionali, case costruttrici, imprese edili) e quelli pubblici (rappresentanti delle istituzioni europee e nazionali) che operano nel settore delle macchine movimento terra e per le costruzioni. Un comparto che, tra impieghi diretti e indiretti, da lavoro a 400.000 persone in tutta Europa.

Tra questi, un ruolo di primo piano è toccato a CASE Construction Equipment, il marchio del gruppo CNH Industrial dedicato alla costruzione di macchine movimento terra.



Carl Gustaf Göransson, Brand President di CASE e New Holland Construction – altra multinazionale della scuderia CNH operante nel medesimo settore di CASE – nonché membro del Group Executive Council di CNH Industrial, ha preso parte alla tavola rotonda dal titolo “Come sta cambiando il cliente nel settore dei mezzi per le costruzioni”, soffermandosi in particolare sulla crescente richiesta di digitalizzazione e connettività e sull’esigenza di fornire macchine sempre più produttive e attente all’ambiente.

Göransson ha dichiarato: “Tra i tanti settori industriali, quello delle macchine che operano all’interno dei cantieri, nelle cave o sulle nostre strade non è immediatamente associato ai concetti d’innovazione e sostenibilità. Nulla di più sbagliato: da anni siamo in prima linea per portare tecnologie all’avanguardia a bordo dei nostri mezzi, come la gestione telematica e le soluzioni che consentono di migliorare le prestazioni e aumentare la produttività attraverso il perfezionamento delle lavorazioni in cantiere (machine control). Inoltre, la continua attenzione a diminuire i consumi viaggia di pari passo con la riduzione delle emissioni, testimoniando i notevoli sforzi di tutti i costruttori, con CASE in prima linea, per produrre macchine sempre più efficienti e amiche dell’ambiente in cui operiamo”.

(Foto: Carl Gustaf Göransson, Brand President di CASE Construction Equipment e di New Holland Construction, società di CNH Industrial)