CNH Industrial, acquisita quota di minoranza in Monarch Tractor

(Teleborsa) – CNH Industrial ha finalizzato l’acquisizione di una partecipazione di minoranza in Monarch Tractor, società con sede negli Stati Uniti e specializzata in tecnologie innovative applicate all’agricoltura. L’operazione ha l’obiettivo di accelerare la trasformazione del settore agricolo all’insegna della guida autonoma e dell’elettrificazione.

La piattaforma di trattori elettrici realizzata da Monarch (azienda costituita nel 2019) combina infatti un propulsore completamente elettrico con tecnologie per la guida autonoma. Un’ulteriore piattaforma per la gestione di tutti i dati agronomici e della macchina contribuisce a creare un ecosistema tecnologico completo.

“Monarch è un’azienda cheapplica ai trattori tecnologie di elettrificazione, guida autonoma e gestione dei dati assolutamente all’avanguardia – ha dichiarato Scott Wine, CEO di CNH Industrial – E questi tre pilastri sono fondamentali per supportare la sostenibilità, la produttività e la redditività sia per CNH Industrial sia per i nostri clienti agricoltori”.

“Questa partnership sottolinea l’impegno della nostra Società nel migliorare rapidamente il nostro portafoglio nel settore dei propulsori alternativi e dell’agricoltura di precisione, rafforzando al contempo le nostre credenziali di sostenibilità collocandoci in una posizione di leadership mondiale”, ha aggiunto.