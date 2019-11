CNH Industrial acquisisce K-Line Ag, produttore australiano di attrezzature agricole

editato in: da

(Teleborsa) – CNH Industrial N.V. mette a segno un altro colpo: l’acquisizione dell’azienda australiana costruttrice di attrezzi agricoli K-Line Ag. Con questa acquisizione il portafoglio di prodotti di Case IH e New Holland Agriculture, i marchi globali di macchine agricole di CNH Industrial, si arricchisce di attrezzature essenziali per la lavorazione del terreno e la gestione dei residui, che sono la chiave per garantire una preparazione ottimale del letto di semina, fondamentale per la resa produttiva.

L’impegno di CNH Industrial per far crescere il suo segmento Agriculture a livello globale è incentrato sul mettere a disposizione della clientela dei suoi brand i propri progressi tecnologici e sullo sviluppo di un’offerta avanzata di agricoltura digitale. Questi sono i pilastri fondamentali della strategia di crescita di questo segmento e, in questo senso, l’integrazione di attrezzature all’avanguardia per la lavorazione del terreno e la gestione dei residui rappresenta un passo importante per raggiungere questo obiettivo.

“L’acquisizione di K-Line Ag è un’altra dimostrazione concreta rispetto all’obiettivo dichiarato per il segmento Agriculture di ricercare acquisizioni strategiche per migliorare l’offerta dei vari brand e, al contempo, riaffermare il proprio ruolo di realtà consolidatrice del settore – ha dichiarato Hubertus Mühlhäuser, Chief Executive Officer, CNH Industrial – . Ora i nostri marchi saranno in grado di servire ancora meglio i loro clienti, grazie all’eccezionale portafoglio di prodotti di K-Line Ag e a un team qualificato e competente che entra a far parte della famiglia CNH Industrial”.