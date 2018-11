CNH Industrial, a New Holland Agriculture tre premi per l’innovazione all’EIMA 2018

editato in: da

(Teleborsa) – New Holland Agriculture, un brand di CNH Industrial N.V., ha conquistato i seguenti tre premi al Concorso Novità Tecniche organizzato da FederUnacoma (Federazione Italiana Costruttori Macchine per l’Agricoltura).

I TRE PREMI

Il riconoscimento Novità Tecnica per il sistema IntelliSense™ disponibile sulla mietitrebbia New Holland CR Revelation; il riconoscimento Segnalazione Tecnica per la nuovissima serie di trattori New Holland T5 Auto Command™ con trasmissione a variazione continua e motore conforme alle normative Stage V; e il riconoscimento Segnalazione Tecnica per il sistema Intelligent Trailer Braking System di frenatura intelligente del rimorchio.