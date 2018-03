CNH in fondo al FTSE MIB dopo l’addio a sorpresa del CEO

editato in: da

(Teleborsa) – Rosso per CNH Industrial, che sta segnando un calo dell’1,07%.

A pesare sulle azioni, le dimissioni a sorpresa annunciate dall’AD Richard Tobin per “perseguire una nuova opportunità”. Le dimissioni di Tobin saranno effettive dal 27 aprile, dopo la presentazione dei risultati per il primo trimestre. Il CdA ha nominato Derek Neilson come CEO ad interim.

La tendenza ad una settimana del leader globale nel settore dei capital goods è più fiacca rispetto all’andamento del FTSE MIB. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.

Lo status tecnico del produttore di macchine movimento terra mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 10,51 Euro, mentre al rialzo l’area di resistenza è individuata a 10,72. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 10,38.