CNH, Heuliez Bus sigla la più grande commessa mai ricevuta per citybus elettrici

(Teleborsa) – L’azienda olandese di trasporti pubblici QBUZZ ha acquistato 49 autobus articolati elettrici Heuliez GX437 per destinarli all’impiego nelle province di Groninga e Drenthe, nei Paesi Bassi. Si tratta della maggiore commessa mai ottenuta fino ad oggi per questo modello. La consegna avrà inizio nel mese di dicembre 2019, con la possibilità di fornire entro quattro anni ulteriori 51 unità, in modo da arrivare alla completa elettrificazione dell’intera rete di autobus regionali.

Soddisfatta CNH Industrial N.V., impegnata a investire e a sviluppare un’ampia gamma di veicoli a propulsione alternativa. L’autobus urbano GX437 di Heuliez Bus, completamente elettrico, è uno dei risultati immediati di questo esteso programma di ricerca e sviluppo.

Il GX437 è stato scelto da QBUZZ per le ridotte emissioni, grazie al suo sistema di accumulatori agli ioni di litio NMC. La batteria può essere caricata sia lentamente durante la notte sia – grazie alla sua tecnologia di ricarica rapida – durante il giorno, mentre è in movimento, consentendo un raggio d’azione più esteso. L’autobus offre inoltre un elevato livello di comfort ai passeggeri, grazie ai comodi sedili, porte di ricarica USB, connettività WiFi e aria condizionata. La struttura leggera è fabbricata al 100% in acciaio inossidabile, la scocca è realizzata con pannelli compositi e il telaio ha una protezione rinforzata.