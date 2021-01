CNH, due stabilimenti ottengono il livello bronzo dal programma World Class Manufacturing

editato in: da

(Teleborsa) – Lo stabilimento Iveco Defence Vehicles di Sete Lagoas, in Brasile, e lo stabilimento New Holland Agriculture di Croix, in Francia, hanno entrambi conseguito il livello bronzo nell’ambito del programma World Class Manufacturing (WCM). Ai marchi di CNH Industrial è stata riconosciuta l’eccellenza nei rispettivi processi di produzione.

Il World Class Manufacturing basa infatti le proprie valutazioni su un sistema strutturato in pilastri, basato sul miglioramento continuo e progettato per eliminare sprechi e perdite dal processo produttivo attraverso l’identificazione di obiettivi quali zero infortuni, zero difetti, zero rotture e zero sprechi.

Inaugurato nel 2013, lo stabilimento di Sete Lagoas nello Stato di Minas Gerais, in Brasile, occupa 30.000 metri quadrati ed è stato il primo impianto di produzione Iveco Defence Vehicles al di fuori dell’Europa. L’impianto produce il veicolo blindato per il trasporto del personale VBTP-MR, meglio noto come Guaraní, frutto della proficua collaborazione del marchio con l’Esercito Brasiliano. Finora sono state consegnate all’esercito oltre 450 unità da utilizzare nelle missioni di peacekeeping e nelle operazioni contro il crimine organizzato.

Lo stabilimento New Holland Agriculture di Croix, nel nord della Francia, produce i telai delle cabine dei trattori per tutti i marchi agricoli di CNH Industrial, esportandoli nei rispettivi impianti di assemblaggio europei. Produce inoltre cabine completamente rifinite per mietitrebbie e trinciacaricatrici New Holland. Lo stabilimento, disposto su una superficie di 61.000 mq, di cui circa 29.000 coperti, può contare su una forza lavoro di 250 persone.