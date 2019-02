Cnh, Brad Crews è il nuovo Brand President di Case IH

editato in: da

(Teleborsa) – Cnh Industrial ha annunciato la nomina di Brad Crews in qualità di Brand President di Case IH con effetto dal 4 marzo. Case IH è uno dei marchi agricoli global di Cnh Industrial.

Crews – che ha maturato circa 23 anni di esperienza in Cnh Industrial, dove ha ricoperto numerose posizioni di crescente responsabilità come Senior Manager, fino ad essere nominato Chief Operating Officer della precedente regione Nafta nel 2014, ruolo che ha mantenuto fino al 2017 – torna in Cnh Industrial dopo essere stato Director di Titan Machinery Inc., gruppo concessionario di macchinari agricoli e per le costruzioni di scala globale.