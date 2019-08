CNEL, pubblicato regolamento di autoriforma in Gazzetta Ufficiale

editato in: da

(Teleborsa) – Un nuovo regolamento di autoriforma del CNEL è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il focus è sugli organi, funzioni e procedure, suddiviso in 3 Titoli: il primo riguarda gli organi, il programma, le attribuzioni nonché il ruolo internazionale e il rapporto con il CESE, il Comitato Economico e Sociale Europeo; il secondo è dedicato alle procedure che vanno dall’attuazione del programma alla formazione dei documenti, dalla designazione da parte del CNEL di componenti di organismi pubblici, agli accertamenti richiesti in seguito all’accesso all’Archivio Nazionale dei contratti di lavoro; il terzo è dedicato all’organizzazione amministrativa.

Inoltre, in allegato al nuovo regolamento sono presenti il “Codice etico dei consiglieri del CNEL” e i “Principi generali per lo svolgimento delle consultazioni pubbliche presso il CNEL”.

Il Segretario Generale Paolo Peluffo ha dichiarato: “La pubblicazione del regolamento segna una svolta del CNEL, che è tornato ad esercitare a pieni il proprio ruolo costituzionale”. “Questo documento – conclude – è il frutto di un lavoro durato oltre un anno e proietta la rappresentanza sociale verso un nuovo modello di ascolto e confronto sociale con l’obiettivo di rilanciare lo strumento del dibattito pubblico”.